Володин: проекты подзаконных актов надо представлять ко второму чтению законопроектов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Федерального собрания заявил о необходимости разработки проектов подзаконных нормативно-правовых актов к моменту рассмотрения законопроектов нижней палатой во втором чтении, он также указал на важность принятия законов прямого действия.

"Закон становится законом зачастую после того, когда вступают в силу подзаконные акты. На сегодняшний день, приведу пример, в стадии подготовки правовых актов у нас по 30 федеральным законам находится 61 нормативно-правовой акт, по законам, принятым Государственной думой предыдущего созыва, то есть до 2016 года", - констатировал Володин.

Спикер заметил, что "это очень длительный процесс", задерживающий реализацию законов. По его словам, что касается законов, принятых с октября 2016 года по 2018 год включительно, в стадии подготовки сейчас находятся 411 нормативных правовых актов по 142 законам.

"И было бы правильно, чтобы либо нормативная база готовилась как можно быстрее после того, как закон принят, чтобы он вступал в силу, или мы должны исходить из того, что законы должны быть прямого действия. К этому необходимо стремиться", - продолжил Володин.

"Наша задача в будущем году - сделать все, чтобы решить эту проблему, - подчеркнул спикер. - С одной стороны, мы считаем правильным, чтобы ко второму чтению были представлены проекты подзаконных актов. С другой стороны, все-таки законодатель должен принимать законы прямого действия". Володин признал, что это может усложнить проработку законопроектов, они, возможно, будут рассматриваться дольше, однако это лучше, чем неработающие законы без нормативных актов.