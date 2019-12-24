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Путин призвал кабмин стремиться к быстрому принятию подзаконных актов

Президент назвал недопустимой ситуацию, когда работа над подзаконными актами идет годами после принятия того или иного закона

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства не затягивать с разработкой и принятием подзаконных актов.

"Законы и подзаконные акты - очень важная вещь и, конечно, недопустимо, когда работа над подзаконными актами идет годами после принятия того или иного закона", - указал глава государства на встрече с парламентариями.

При этом он отметил, что "правительство тоже это видит, сейчас переходит к практике параллельной подготовки подзаконных актов уже вместе с самим законом". Однако президент обратил внимание на тот факт, что "не всегда это можно сделать, имея в виду, что все-таки правительство на 100 процентов не уверено, как будет принят закон, в каком виде, с какими поправками".

"Иногда это сложно сделать [подготовить подзаконные акты вместе с проектом закона], но в целом к этому надо стремиться", - полагает Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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