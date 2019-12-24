Медведчук анонсировал встречи парламентариев "нормандской четверки" в ФРГ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следующие встречи в рамках парламентского измерения "нормандского формата" могут состояться в Германии в ближайшее время. Об этом заявил во вторник председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" Виктор Медведчук после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы сегодня обсуждали наши последующие встречи, когда будут определены делегации и с нашей стороны, от имени межфракционного депутатского объединения, и представители Госдумы, и те встречи, которые у нас намечены, предварительно, в Германии, с парламентариями Германии и Франции. Они состоятся в ближайший месяц - полтора, а потом, я думаю, мы встретимся все вместе, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного - сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью, - сказал он. - А минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу, и мы забыли об этом кризисе и о его тяжелых последствия".

Украинский политик подчеркнул, что считает эту идею стратегической, "потому что сегодня мир в Донбассе, мир на юго-востоке [Украины] - это главная задача". "Мы должны в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Россией и Украиной", - заявил он, признавшись, что говорит об этом "с болью в сердце с учетом того, что произошло за последние годы".

"Наша партия и наша фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" одной из главных программных задач считает восстановление отношений с Россией, с другими странами СНГ. И, естественно, та площадка, которую мы сейчас создаем, - площадка для мирного урегулирования в Донбассе через оказание содействия нормандскому формату, будет способствовать и этим задачам, которые для нас являются священными", - заключил он.

Со своей стороны, Володин акцентировал внимание, что диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "будет основан на принципах невмешательства в дела суверенных государства, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов". "И добрососедства", - дополнил Медведчук.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.