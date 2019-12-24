{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Медведчук анонсировал встречи парламентариев "нормандской четверки" в ФРГ

По словам украинского политика, они состоятся в ближайший месяц - полтора

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следующие встречи в рамках парламентского измерения "нормандского формата" могут состояться в Германии в ближайшее время. Об этом заявил во вторник председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" Виктор Медведчук после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы сегодня обсуждали наши последующие встречи, когда будут определены делегации и с нашей стороны, от имени межфракционного депутатского объединения, и представители Госдумы, и те встречи, которые у нас намечены, предварительно, в Германии, с парламентариями Германии и Франции. Они состоятся в ближайший месяц - полтора, а потом, я думаю, мы встретимся все вместе, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного - сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью, - сказал он. - А минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу, и мы забыли об этом кризисе и о его тяжелых последствия".

Украинский политик подчеркнул, что считает эту идею стратегической, "потому что сегодня мир в Донбассе, мир на юго-востоке [Украины] - это главная задача". "Мы должны в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Россией и Украиной", - заявил он, признавшись, что говорит об этом "с болью в сердце с учетом того, что произошло за последние годы".

"Наша партия и наша фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" одной из главных программных задач считает восстановление отношений с Россией, с другими странами СНГ. И, естественно, та площадка, которую мы сейчас создаем, - площадка для мирного урегулирования в Донбассе через оказание содействия нормандскому формату, будет способствовать и этим задачам, которые для нас являются священными", - заключил он.

Со своей стороны, Володин акцентировал внимание, что диалог в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "будет основан на принципах невмешательства в дела суверенных государства, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов". "И добрососедства", - дополнил Медведчук.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в Эстонии сравнило нападки на агентство Sputnik с временами маккартизма
В диппредставительстве отметили, что имеют место "вопиющие нарушения свободы слова" в ситуации вокруг эстонского бюро агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС