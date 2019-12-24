Володин сообщил, что следующая встреча с Медведчуком пройдет в более широком составе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следующая встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция" Виктором Медведчуком пройдет в более широком составе. Об этом заявил во вторник журналистам сам Володин после первой встречи с Медведчуком.

"Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения "нормандского формата", в рамках которого мы будем обсуждать проблемы, волнующие граждан Украины, и вопросы, которые нас не могут оставить равнодушными, - сказал спикер. - Речь идет о реализации минских договоренностей в рамках "нормандского формата".

"Этот вопрос был у нас основной, мы его обсудили, договорились, что следующая встреча пройдет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из Украины", - добавил он.

Володин выразил надежду, что объединение усилий депутатов позволит сторонам лучше понимать друг друга. "Конечно, нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены минские соглашения", - подтвердил он. "Исходя из этой задачи, мы начали диалог", - отметил спикер, напомнив, что инициатором появления парламентского измерения нормандского формата выступил президент РФ Владимир Путин.

"Мы постараемся сделать все, чтобы реализовать через парламентское измерение обсуждение вопросов, которые волнуют все европейские страны", - заключил Володин, указав в этой связи на тот факт, что ситуация на Украине не может не волновать и Россию, с которой у Украины самая протяженная граница.