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Посольство РФ в Эстонии сравнило нападки на агентство Sputnik с временами маккартизма

В диппредставительстве отметили, что имеют место "вопиющие нарушения свободы слова" в ситуации вокруг эстонского бюро агентства
Здание посольства РФ в Эстонии Visem/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Здание посольства РФ в Эстонии
© Visem/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

ТАЛЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии считает, что меры давления властей этой балтийской республики на российское агентство Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") напоминают эпоху маккартизма в США. Об этом посольство сообщило во вторник в своем Facebook.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.

Как отметило диппредставительство, ряд западных политиков, включая президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ранее выступили за диалог с РФ.

"На этом фоне полностью противоречат духу и букве приведенных заявлений принимаемые меры административного и финансового давления на российское СМИ и его коллектив, в составе которого, кстати, немало граждан Эстонии, - отметило посольство. - Впечатление таково, что приходится - вольно или невольно - возвращаться в, казалось бы, уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки "пропагандистского агентства" и "подразделения информационных операций".

Как отметило диппредставительство, "вопиющие нарушения свободы слова" в ситуации вокруг эстонского бюро агентства Sputnik получили широкий международный резонанс. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подтвердил, что ЕС не принимал никаких санкций в отношении Sputnik и обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от ненужных ограничений деятельности иностранных СМИ, способных повлиять на свободное распространение информации.

"Добавим, что в самой Эстонии звучит немало голосов, осуждающих развязанную против Sputnik кампанию, - указало посольство. - Налицо имиджевые потери страны, руководители которой заявляют о приверженности "высоким демократическим ценностям" и наличии в Эстонии "сильной демократии". Хотелось бы, чтобы приверженность подобным заявлениям подтверждалась не на словах, а на практике. И ситуация вокруг данного информагентства это, как представляется, именно тот оселок, на котором проверяется готовность следовать собственным целеустановкам".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияВеликобританияРоссияПольшаДуда, АнджейДжонсон, БорисКальюлайд, Керсти
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