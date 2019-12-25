Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в ближайшее время, если это потребуется

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил новой встречи президентов РФ и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко - в ближайшее время, но на данный момент "прикидок нет".

"Пока каких-то прикидок на этот счет [о встрече лидеров РФ и Белоруссии] нет", - сказал журналистам в среду представитель Кремля.

Он напомнил, что, "расставаясь в Санкт-Петербурге [20 декабря], президенты договорились при необходимости созваниваться". "Они могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы, если это потребуется, конечно", - отметил Песков.