Пресс-секретарь Горбачева опроверг утверждения японских СМИ о его словах по поводу Курил

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Утверждения японского информационного агентства Kyodo о том, что Михаил Горбачев в бытность генсеком ЦК КПСС и председателем Верховного Совета СССР признал в 1988 году необходимость разрешения территориальной проблемы в отношениях с Японией (само наличие которой СССР ранее отвергал), являются выдумкой. Об этом заявил в среду ТАСС переводчик Горбачева, руководитель отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко.

"Агентство Киодо Цусин ссылается на некий отчет японского посольства, а не на запись беседы между Михаилом Горбачевым и бывшим премьер-министром Японии Накасонэ", - обратил внимание Палажченко. "Однако беседа была зафиксирована документально, ее запись хранится в государственном архиве РФ, - сообщил он. - Она имеется также в личном архиве Михаила Горбачева".

"Ее текст свидетельствует о том, что слова, приписываемые японским посольством Горбачеву, являются выдумкой. Горбачев этого не говорил", - подчеркнул Палажченко.

Утверждения японской стороны

Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Kyodo, Горбачев якобы сделал указанное заявление в ходе длительной беседы с посетившим Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ. До сих пор эти материалы хранились под грифом "совершенно секретно".

Так, в ходе встречи в Кремле 22 июля 1988 года, которая продолжалась два часа сорок минут, Накасонэ назвал включение южной части Курил в состав СССР "ошибкой Сталина" и призвал Горбачева к "перестройке двусторонних отношений" на основе советско-японской совместной декларации 1956 года. Она предполагает передачу Токио южнокурильского острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды после подписания мирного договора.

Горбачев, согласно отчету посольства Японии в Москве, якобы напомнил, что Токио сам в 1956 году отверг такое предложение, поскольку требовал больше островов. Советский лидер подчеркнул, что заключенный в 1960 году договор безопасности между Токио и Вашингтоном закрепил пребывание войск США в Японии, что еще больше затруднило поиск договоренности о мирном договоре с СССР. Однако в конечном итоге, как утверждается, советский лидер заявил, что "нам когда-нибудь нужно будет что-то придумать по этой проблеме".

В Токио восприняли это как важный шаг вперед. Сопровождавший Накасонэ на встрече с Горбачевым бывший высокопоставленный японский дипломат Кадзухико Того заявил агентству Киодо, что это заложило основу для дальнейших переговоров о мирном договоре. В апреле 1991 года Горбачев стал первым советским лидером, который посетил с визитом Японию. В подписанной тогда по итогам переговоров совместной декларации СССР признал наличие территориальной проблемы в отношениях с Токио, однако отказался пойти на какие-либо уступки по этому вопросу.