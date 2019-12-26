{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что угрозы кибербезопасности России стали перманентным явлением

Москва неоднократно предлагала своим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Инициативы России по созданию механизмов обеспечения кибербезопасности пока не находят ответа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - констатировал он.

"Угрозы кибербезопасности России - это перманентное явление, - добавил представитель Кремля. - Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Песков: вряд ли подобие "нормандского формата" поможет наладить отношения России и Грузии
Пресс-секретарь президента отметил, что "нормандский формат" уникален и сформировался, исходя из необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС