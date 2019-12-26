Песков заявил, что угрозы кибербезопасности России стали перманентным явлением

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Инициативы России по созданию механизмов обеспечения кибербезопасности пока не находят ответа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания", - констатировал он.

"Угрозы кибербезопасности России - это перманентное явление, - добавил представитель Кремля. - Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны".