Песков не исключил возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - на ближайшие дни не запланирован, но, если понадобится, лидеры проведут общение.

"На ближайшие дни каких-то запланированных разговоров с Эрдоганом нет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он отметил: "Два президента находятся в постоянном контакте и разговоры могут быть согласованы за считанные часы, здесь никаких проблем нет".