{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не исключил возможности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь отметил, что на ближайшие дни такой разговор не запланирован

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - на ближайшие дни не запланирован, но, если понадобится, лидеры проведут общение.

"На ближайшие дни каких-то запланированных разговоров с Эрдоганом нет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он отметил: "Два президента находятся в постоянном контакте и разговоры могут быть согласованы за считанные часы, здесь никаких проблем нет".

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Песков: вряд ли подобие "нормандского формата" поможет наладить отношения России и Грузии
Пресс-секретарь президента отметил, что "нормандский формат" уникален и сформировался, исходя из необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС