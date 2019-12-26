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Косачев считает, что Турция не очень заинтересована в военных действиях в Ливии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев встревожен намерением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить в январе в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию, однако считает, что Стамбул не очень заинтересован в участии в реальных военных действиях в этой стране.

"Тревожно. Объявленное президентом Турции Тайипом Эрдоганом намерение направить в январе в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию - если еще и не решение о направлении войск, но уже явная игра на повышение. Ну да, возможно, что до самого военного вмешательства Турции дело не дойдет, хотя формальные основания для этого Эрдоган имеет: недавно он заключил два меморандума с правительством национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи. И, если потребуется, официальную просьбу от Триполи о вводе войск он, скорее всего, получит быстро и легко", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, проблема заключается в том, что в Ливии идет гражданская война и существует двоевластие - помимо администрации в Ливии есть и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. "При этом армия Хафтара начала в конце ноября - начале декабря наступление, которое может при определенных раскладах закончиться падением Триполи. Для Турции этот вариант неприемлем, отсюда и заявления Эрдогана. Но, скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели", - считает сенатор.

Вместе с тем, он полагает, что таким образом Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут. "И в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле", - подчеркнул Косачев.

Он назвал данью нынешней международной моде приведенные Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументы "о якобы присутствии в этой стране аж двух тысяч российских наемников". "Везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных. Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений. К тому же кабинет ат-Тани и генерала Хафтара и так поддерживают достаточно влиятельные силы и государства в регионе и в Европе, и с этим нужно считаться и Анкаре, и Триполи", - заключил парламентарий.

В четверг глава Турции заявил, что намерен в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом он подчеркнул, что без соответствующей просьбы со стороны Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу".

Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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