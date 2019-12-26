{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Москва призывает к полному выполнению меморандума России и Турции по Идлибу

Нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва призывает к активизации усилий по выполнению российско-турецкого меморандума по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. В этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению Сочинского меморандума по Идлибу от 17 сентября 2018 года, прежде всего в части, касающейся демилитаризованной зоны и отмежевания так называемой умеренной оппозиции от террористов", - сказала она.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Захарова: Совбезу ООН следует смягчить санкции против КНДР за ее шаги по денуклеаризации
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Москве рассматривают как недальновидную политику сохранения в полном объеме санкций против КНДР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС