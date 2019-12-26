Захарова назвала неприемлемой травлю журналистов агентства Sputnik в Эстонии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Давление на представителей средств массовой информации, в том числе агентства "Sputnik Эстония", неприемлемо и противоречит европейским ценностям и нормам международного права. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сама она пришла на брифинг в оранжевом стеганном жилете с логотипом Sputnik в знак поддержки сотрудников эстонского отделения агентства. Журналисты, присутствующие на брифинге, могли также получить подобные жилеты при входе в конференц-зал в здании МИД РФ.

"Мы сегодня нарушим новогоднюю традицию по совсем непраздничному поводу. Мы решили поддержать инициативу Кирилла Вышинского о запуске медиареакции на абсолютно недопустимое поведение эстонских властей в отношении средств массовой информации, в частности, Sputnik, - сказала она, подчеркнув, что любые формы запугивания и давления на СМИ, которые не нарушают ни закон, ни профессиональную этику, неприемлемы.

"В защиту Sputnik выступили и международные организации, и профильные структуры, и мы посчитали для себя важным в этот день привлечь особое внимание к этой проблеме, а это настоящая проблема нашего европейского континента. Если государство считает себя приверженным тем самым европейским ценностям, но и ценностям, зафиксированным в большом количестве международно-правовых документов Совета Европы, ОБСЕ и многих других, оно должно им следовать, - подчеркнула дипломат. - Эта травля, которая сейчас ведется в отношении уже не только организаций, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, недопустима", - заключила Захарова.

Ситуация вокруг Sputnik

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня", которому принадлежит Sputnik, позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объяснили это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.