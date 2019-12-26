Захарова: продлив санкции, ЕС упустил возможность улучшить отношения с Россией

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз, продлив 19 декабря антироссийские санкции на полгода, вновь упустил возможность нормализовать отношения с Россией. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы разочарованы инерционной политикой Евросоюза в части продления секторальных ограничительных мер против нашей страны. Именно в таком ключе мы рассматриваем решение Совета ЕС от 19 декабря [о продлении санкций], - сказала Захарова. - Европейский союз, к сожалению, снова упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте, и сегодня более чем очевидно, что инструментарий односторонних санкций просто не работает".

Она добавила, что потери европейских стран от санкций против РФ уже исчисляются сотнями миллиардов евро. Дипломат также выразила надежду, что в странах ЕС "есть здравомыслящие политики", которые могут подсчитать урон от санкционного противостояния с Россией и учесть интересы собственных народов.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

19 декабря Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.