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Политический кризис в Венесуэле

Захарова: венесуэльская оппозиция не оставляет попыток устроить переворот в республике

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия решительно осуждает любые экстремистские шаги и попытки оправдать их

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Оппозиционные силы Венесуэлы не прекращают попыток осуществить вооруженный переворот в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на воинскую часть на юге республики.

"Данное вооруженное нападение свидетельствует о возвращении радикального сектора оппозиции к тактике провокаций, направленных на разжигание вооруженных столкновений и создание атмосферы хаоса, - сказала она. - Очевидно, что противники законных венесуэльских властей не оставляют попыток осуществить вооруженный переворот в стране".

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает любые экстремистские шаги, а также попытки оправдать их. "Будем внимательно следить за расследованием этого инцидента", - добавила дипломат.

О нападении представителей венесуэльской оппозиции 22 декабря на воинскую часть сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он заявил, что атаковавшие пытались похитить оружие из гарнизонов. По его словам, полицейским и военным удалось задержать преступников. При нападении погиб один военнослужащий.

14 декабря министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители венесуэльской оппозиции планировали осуществить теракт против военнослужащих в штате Сукре.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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