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В "Единой России" ввели должности помощников председателя партии

Кандидатуры помощников уже согласованы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Должности помощников председателя партии появились в "Единой России", назначения на новые посты получили три человека. Об этом заявил в четверг секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В соответствии с поручением председателя "Единой России" Дмитрия Медведева для установления более тесного и оперативного контакта партии и подразделений аппарата правительства введены должности помощников председателя партии", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета, добавив, что кандидатуры помощников согласованы.

По его словам, в частности, помощником стал первый заместитель руководителя центрального исполкома Максим Жаворонков. "Основная его задача будет заключаться во взаимодействии по линии департамента протокола правительства", - сказал Турчак.

Также помощником стал замруководителя ЦИК и руководитель политического управления Самвел Атабекян. "Его задача - взаимодействие с департаментом пресс-службы по смысловым вопросам и по информационной повестке партии", - пояснил секретарь генсовета "Единой России".

Еще одним помощником стал Филипп Щипков. "Его задача будет состоять в поддержке коммуникаций партии с аппаратом правительства", - заключил Турчак.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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