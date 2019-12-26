Захарова заявила о новых фактах фальсификации расследования химинцидента в Думе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новые публикации, появившиеся в интернете, свидетельствуют о причастности руководства Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к фальсификации данных расследования инцидента с применением химоружия в сирийском городе Думе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, речь идет об опубликованной на сайте WikiLeaks переписке сотрудников миссии ОЗХО по установлению фактов с руководством Техсекретариата и его отдельных подразделений. "В этой переписке, как следует из опубликованных данных, выражались недоумение и озабоченность тем, что данные экспертов, которые работали непосредственно в Думе, были просто-напросто проигнорированы, а сами они фактически отстранены от работы над окончательным вариантом соответствующего доклада", - обратила внимание дипломат.

"В этой связи достоверность выводов [этой организации по инциденту в Думе] можно смело поставить под сомнение", - продолжила она. При этом Захарова отметила, что "не видела, чтобы эти материалы кто-то опровергал по линии ОЗХО".

"Так или иначе, это ставит большое количество вопросов, а, возможно, даже дает уже и ответы относительно того, что происходит на площадке ОЗХО, - констатировала официальный представитель дипведомства. - И, безусловно, это свидетельствует о явно ангажированной антисирийской позиции руководства этой некогда авторитетной международной структуры в том, что касается расследования химических инцидентов с применением токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ в Сирии".

"К нашему большому сожалению, в ОЗХО предпочитают игнорировать возникающие в этой связи у государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия и международной общественности многочисленные вопросы, несмотря на имеющийся широкий резонанс, который получила вся эта скандальная ситуация, - подчеркнула Захарова. - Но мы исходим из того, что это все-таки пока еще не частная лавочка, хотя многие хотят ее приватизировать и пытаются это сделать. Это межгосударственное объединение, которое обязано отвечать на вопросы, даже если они неудобные".

Инцидент в Думе и доклад ОЗХО

Сообщения о применении химического оружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов и армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

1 марта 2019 года был распространен среди государств - членов ОЗХО и передан Совету Безопасности ООН доклад организации объемом более 100 страниц. В нем отмечалось, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждалось, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха. В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены (на месте атаки) вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.