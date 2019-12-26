Захарова: РФ ждет, что жалобы на итоги выборов в Афганистане тщательно рассмотрят

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все имеющиеся жалобы на итоги президентских выборов в Афганистане будут тщательно рассмотрены для обеспечения максимально честных результатов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что предварительные итоги были объявлены. Но при этом мы также обратили внимание на категорическое несогласие с их результатами ряда претендентов на высший государственный пост, - сказала она. - В этой связи мы рассчитываем на тщательное и беспристрастное рассмотрение всех имеющихся претензий с тем, чтобы обеспечить максимально честные результаты выборов, которые будут затем приняты народом Афганистана".

22 декабря председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани объявила предварительные итоги президентских выборов. По данным НИК, действующий президент Ашраф Гани одержал на них победу с результатом 50,64% голосов избирателей. Второе место занял премьер-министр Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%. Как сообщили в избиркоме, в апелляционную комиссию было подано более 16 тыс. жалоб и протестов от кандидатов.

Президентские выборы состоялись 28 сентября. Изначально их предварительные результаты должны были объявить 19 октября.