Захарова назвала правовым безобразием подход США к Венесуэле

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правовым безобразием и вмешательством во внутренние дела Венесуэлы подготовку в Вашингтоне законопроекта, который касается лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Такого правового безобразия мир еще [не знал]. Даже если мы говорим непосредственно о регионе Латинской Америки, где Соединенные Штаты чего только не придумывали исторически. Но вот до этого, мне кажется, никто не додумывался, это вообще такое международно-правовое ноу-хау, - подчеркнула Захарова в четверг на брифинге. - Помимо всего прочего, это, конечно, вмешательство в дела иностранного государства вопреки Уставу ООН, очередное нарушение политических прав 30 млн человек, которые проживают в Венесуэле".

Как пояснила дипломат, Вашингтон продолжает использовать апробированные методы вмешательства в дела латиноамериканских и карибских стран в духе доктрины Монро. "На Капитолии сейчас готовят законодательную ловушку для абсолютно здравомыслящих политиков, которые могут попытаться восстановить дипломатические отношения США с Венесуэлой", - отметила она.

"В качестве предварительного условия запуска диалога с официальным Каракасом требуется признание Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. В случае одобрения закон будет действовать до 2025 года. Это все-таки надо как-то осознать: полномочия председателя Национальной ассамблеи Гуайдо истекают через 10 дней, а именно 5 января. В этот день депутатам предстоит голосование по кандидатуре главы парламента, результаты, как вы понимаете, если мы говорим о странах, которые уважают демократию, предсказать государства не могут, - сказала Захарова. - И при этом одновременно в Вашингтоне хотят законодательно назначить своего ставленника в качестве руководителя законодательной, а заодно и исполнительной власти Венесуэлы на целых пять лет вперед".

Нарушения ради популярности

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "радикальное меньшинство [в Венесуэле] уже сейчас идет на нарушение основного закона страны ради сохранения видимости своей популярности в Венесуэле".

"На это была направлена реформа регламента работы Национальной ассамблеи, она подавалась как прогрессивный закон в защиту венесуэльской демократии. Характерно, что после его одобрения в парламенте ряд оппозиционных парламентариев, включая, кстати говоря, однопартийца Гуайдо, заявил о нарушении национального законодательства и подал соответствующий иск в конституционную палату Верховного суда Венесуэлы, которая объявила данный закон, цитирую, "ничтожным и не имеющим юридических последствий", - сказала дипломат.

"Вообще все, что происходит сейчас, это издевательство и над правом, и над международным правом, и над здравым смыслом, которое осуществляется идеологами, которые либо находятся, либо просто поддерживаются из Вашингтона", - указала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия призывает "всех венесуэльских политиков и их иностранных коллег реалистично взглянуть на меняющуюся в стране ситуацию и уважать законодательство Венесуэлы и международное право, а также поддержать право венесуэльского народа на самостоятельное нахождение выхода из кризиса и высказаться в пользу дающего осязаемые результаты так называемого круглого стола национального диалога".