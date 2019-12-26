Захарова: Совбезу ООН следует смягчить санкции против КНДР за ее шаги по денуклеаризации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МИД РФ считает, что Совету Безопасности ООН следует поощрить КНДР за продвижение страны к ядерному разоружению, смягчив действующие против нее международные санкции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем необходимым более активно задействовать механизмы Совета Безопасности ООН для содействия урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Совету Безопасности ООН следует активнее поощрять стремление Пхеньяна к денуклеаризации. - сказала она. - На практике это означало бы смягчение режима международных санкций в отношении КНДР по мере продвижения к ядерному разоружению".

Захарова отметила, что в РФ рассматривают как контрпродуктивную и недальновидную политику сохранения в полном объеме санкций против КНДР вплоть до завершения денуклеаризации. "Более того, вы знаете, что предпринимаются попытки блокирования внешних связей Пхеньяна даже в тех областях, которые не имеют отношения к ракетно-ядерным программам. И такая неконструктивная позиция явно не способствует процессу в корейском урегулировании", - добавила она.

Как отметила дипломат, международные рестрикции против КНДР должны быть направлены исключительно на блокирование каналов финансирования ракетно-ядерных программ, а не использованы для наказания гражданского населения. "В целях снижения негативных гуманитарных последствий для населения КНДР Россия отстаивает необходимость смягчения международных санкций с учетом предложений на сей счет работающих в этой стране учреждений системы ООН", - заключила Захарова.