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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Также у президента запланированы рабочие встречи

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу проведет ряд рабочих встреч и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в течение дня у президента запланированы рабочие встречи, также он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Он отметил, что в пятницу утром глава государства встретился с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, поздравил его и весь личный состав министерства с Днем спасателя, а также в ходе беседы подчеркнул эффективность работы ведомства. Зиничев же проинформировал президента об основных итогах работы МЧС в уходящем году, сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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