Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ Сирию, Ливию и другие актуальные вопросы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во встрече участвовали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, Сергей Иванов.

"В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В развитие телефонных разговоров которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране", - сказал Песков.

"Президент также отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников", - сообщил он.