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Путин и ас-Сиси обсудили координацию действий для стабилизации обстановки в Ливии

Президенты России и Египта также затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре подтвердили настрой на координацию действий для стабилизации обстановки в Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Подтвержден настрой на дальнейшую координацию действий с целью стабилизации обстановки в этом государстве [Ливии], - говорится в сообщении. - Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон". Отмечается, что в разговоре, который состоялся по инициативе египетской стороны, подробно обсуждалась ливийская проблематика.

Также лидеры затронули некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию крупнейшего совместного проекта - строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года и условились о продолжении контактов.

Официальный представитель египетского лидера Бассам Рады отметил, что в разговоре президенты говорили о важности активизации совместных усилий двух стран с целью урегулирования ливийского кризиса, борьбы с террористическими группировками, а также прекращения незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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