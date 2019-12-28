{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана

МИД РФ заявил, что Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела

Следствие по делу американца завершилось еще 30 августа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в России в шпионаже американский гражданин Пол Уилан не позволяет начаться судебному процессу, затягивая ознакомление с материалами своего уголовного дела. Об этом заявили в субботу в МИД РФ.

"Следствие по делу Пола Уилана завершилось еще 30 августа. Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела", - отметили в дипведомстве на своей странице в Twitter.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
СШАРоссияДело Пола Уилана
Реклама на ТАСС
Зампостпреда России заявил, что в ООН не обсуждается отправка миссии на Украину
Дмитрий Полянский также отметил, что российское предложение о развертывании Миссии ООН по поддержке СММ ОБСЕ "остается на столе"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС