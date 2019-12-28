МИД РФ заявил, что Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в России в шпионаже американский гражданин Пол Уилан не позволяет начаться судебному процессу, затягивая ознакомление с материалами своего уголовного дела. Об этом заявили в субботу в МИД РФ.

"Следствие по делу Пола Уилана завершилось еще 30 августа. Судебный процесс, где будут оглашены доказательства его вины, уже давно мог начаться. Однако Уилан намеренно затягивает ознакомление с материалами уголовного дела", - отметили в дипведомстве на своей странице в Twitter.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.