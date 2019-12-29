Новый департамент МИД России займется международной информационной безопасностью

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый, 42-й департамент появится в МИД России, он будет заниматься реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности. Об этом ведомство сообщило в субботу на своей странице в Facebook.

"Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент. Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое подразделение будет курировать работу международных организаций и форумов в этой сфере, а также сконцентрируется на международно-правовых аспектах использования интернета.

Кроме того, департамент займется "подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности". Он также будет участвовать в "разработке и согласовании национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества и международных отношений".