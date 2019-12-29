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Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза и нацистской Германии

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в международном парламентском диалоге нужно "решительно и твердо защищать правду о войне"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские парламентарии будут говорить со своими зарубежными коллегами о недопустимости переписывания истории. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что сравнение СССР и нацистской Германии является преступным и недопустимым.

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"Мы располагаем уникальными архивными документами, и в них правда, их не перепишешь. Ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это просто преступно, это недопустимо. Естественно, по парламентской линии мы тоже будем говорить с нашими коллегами", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

На встрече с руководством обеих палат Федерального собрания РФ во вторник президент России Владимир Путин затронул, в том числе, тему исторической памяти, отметив, что в международном парламентском диалоге нужно "решительно и твердо защищать правду о войне", о тяжелейших испытаниях и жертвах, которые были положены народом страны "на алтарь победы над нацизмом".

Он также сравнил действия Иосифа Сталина и других европейских руководителей в отношении Гитлера, отметив, что "Сталин, как бы к нему не относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, он с ним не встречался, а первые лица крупнейших европейских государств сделали это".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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