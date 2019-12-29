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Путин и Меркель подчеркнули целесообразность наращивания усилий по урегулированию в Ливии

Лидеры России и Германии в телефонном разговоре также затронули ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье по инициативе Берлина, подчеркнули целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСирияГерманияРоссияЛивия
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