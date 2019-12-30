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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Лавров заявил, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала

Глава МИД РФ отметил, что США пытаются подорвать договоренность, а страны ЕС не полностью выполняют свои обязательства по СВПД
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ядерная сделка с Ираном из-за позиции США и европейских участников находится под угрозой развала. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров сообщил, что рассказал иранскому коллеге об усилиях России по сохранению "этой важной международной договоренности, которую пытаются подорвать США". "Это важнейшее завоевание международной дипломатии - имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - находится под угрозой развала", - подчеркнул российский министр.

"Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД, - указал Лавров. - Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, международных отношений в целом".

Также Лавров заявил о планах посетить Иран в следующем году по приглашению Мохаммада Джавада Зарифа.

"Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - сказал российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
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