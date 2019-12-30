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Лавров предупредил об угрозе краха иранской ядерной сделки

Как добавил глава МИД РФ, невыполнение Западом условий ядерной сделки будет означать прекращение ее действия
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф на встрече в Москве констатировали крайне сложную ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Как отметил российский министр, соглашение находится под угрозой развала. Напряженная ситуация сохраняется также вокруг Персидского залива и на северо-востоке Сирии.

Хотя вопросы на переговорах обсуждались непростые, оба министра выразили удовлетворение результатами дискуссий. Как отметил после встречи Зариф, отношения между Москвой и Тегераном находятся на высшем уровне за всю их историю.

На пресс-конференции по итогам переговоров стороны обратили внимание на рост межпарламентских связей и сотрудничества в сфере экономики. "Объем нашего взаимодействия растет, несмотря на нелегитимные односторонние санкции и в целом антииранскую кампанию США. Цель, которую преследует Вашингтон, очевидна: методами запугивания и шантажа заставить другие страны отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Ираном", - указал глава МИД РФ.

Лавров отметил прогресс в реализации совместных проектов, согласованных двусторонней межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, хорошо развивается и диалог по линии ЕАЭС - Иран.

Зариф же, отметив беспрецедентный уровень взаимодействия, пригласил главу МИД РФ посетить Тегеран в 2020 году, на что Лавров ответил положительно. "Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - сказал российский министр.

Угроза соглашению

Выход Соединенных Штатов из ядерной сделки в мае 2018 года запустил своего рода обратный отсчет, связанный с самим существованием Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В Иране настаивают на том, что оставшиеся участки соглашения должны обеспечить сохранение экономических преимуществ для Тегерана, предусмотренных договоренностями. Однако в условиях санкций США, которые фактически запрещают компаниям всего мира вести экономические операции с Ираном, сделать этого не удается. В ответ Тегеран с мая 2019 года поэтапно сокращает обязательства по СВПД.

Лавров сообщил, что рассказал иранскому коллеге об усилиях России по сохранению "этой важной международной договоренности, которую пытаются подорвать США". "Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД, - указал Лавров. - Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, международных отношений в целом".

Как добавил глава МИД РФ, невыполнение Западом условий ядерной сделки будет означать прекращение ее действия. "Либо США да и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран, как Иран неоднократно говорил, восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке... Наверное, это будет идеальным выходом из нынешней ситуации, - сказал Лавров. - Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву и достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать почившим в бозе, более не существующим. И тогда никакие обязательства не будут никого связывать".

Зариф при этом подчеркнул, что действия Ирана по сокращению обязательств находятся полностью в рамках соглашения. "Что касается позиции европейских стран по СВПД, то с политической точки зрения они поддерживают [выполнение СВПД], но с практической точки зрения никаких мер не принимают, чтобы осуществлять свои обязательства и противодействовать санкциям США", - добавил он.

Сирийский расклад

Главы внешнеполитических ведомств, как и ожидалось, на переговорах подробно остановились на развитии ситуации в Сирии. Как рассказал на итоговой пресс-конференции Лавров, обсуждались вопросы стабилизации обстановки на земле, задачи продолжения борьбы с терроризмом, возвращение сирийских беженцев на родину, а также восстановление Сирии после завершения конфликта. Особое внимание министры уделили ситуации в провинции Идлиб и на восточном берегу Евфрата, где, по словам Лаврова, США по-прежнему "продолжают подпитывать сепаратистские тенденции в нарушение требований Совета Безопасности ООН уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики". Зариф в свою очередь подчеркнул, что обстановка в Идлибе остается напряженной и требует совместных усилий по противодействию терроризму.

Оба министра назвали начало работы сирийского конституционного комитета одним из важнейших достижений астанинского формата (Россия, Иран, Турция) в вопросе политического урегулирования. "Договорились продолжать работу в рамках "астанинской тройки", в том числе обсудили график предстоящих встреч в этом формате", - сказал Лавров.

Мирные инициативы Москвы и Тегерана

Обострение ситуации в зоне Персидского залива также стало предметом обсуждения министров. По словам главы МИД Ирана, Тегеран и Москва придерживаются схожих позиций по вопросам обеспечения мира и безопасности в зоне Персидского залива, а их мирные инициативы на этот счет во многом совпадают. Зариф также упомянул учения в Индийском океане и Оманском заливе России, Ирана и Китая, которые, по его мнению, подчеркивают общее стремление поддерживать мир и стабильность в регионе.

Лавров же в свою очередь выразил тревогу в связи с ростом напряженности в районе Персидского залива, которую некоторые страны Запада пытаются нагнетать искусственно. "Россия и Иран противопоставляют таким попыткам предложения о налаживании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в этом важнейшем регионе", - указал российский министр.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия выдвинула концепцию обеспечения безопасности в зоне Персидского залива, а Иран представил Ормузскую мирную инициативу. По его словам, оба предложения "идут в направлении объединения усилий для стабилизации региона". "Считаем, что это движение в правильном направлении", - подчеркнул министр. Зариф также выразил надежду, что инициативы Москвы и Тегерана по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива будут продвигаться.

Возвращение в Ливию

Россия и Иран не сотрудничают по нормализации ситуации в Ливии, как это происходит в Сирии. Однако недавнее соглашение между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, заключенное практически одновременно с новым наступлением на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, вновь вывело эту страну в центр международной повестки дня. Вопрос о позиции России относительно того, как развивается ситуация в Ливии, прозвучал от одного из журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Я считаю, что остановка боевых действий является основным условием для начала политического диалога [в Ливии]. Причем такая остановка, по нашему убеждению, должна произойти без каких-либо предварительных требований", - указал глава МИД РФ.

"В интересах ливийского народа прекратить боевые действия, объявить о бессрочном прекращении огня и начать диалог, нацеленный на выработку таких соглашений, которые будут выполняться, - продолжил российский министр. - Много было соглашений, которые предлагались извне и которые подписывались или устно достигались. Были конференции и во Франции, и в Италии, была встреча в ОАЭ. Сейчас много разговоров о подготовке конференции в Берлине. Все это будет продолжать нынешнюю ситуацию, сохранять в подвешенном состоянии, если стороны не договорятся предельно конкретно о том, как обеспечить учет интересов всех политических, клановых, этнических сил, которые находятся на территории Ливии".

Лавров при этом выступил против идеи премьер-министр Италии Джузеппе Конте, предложившего изучить возможность введения бесполетной зоны над Ливией. Глава российской дипломатии напомнил о том, чем закончилась такая инициатива в 2011 году. "Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, то это очень плохая ассоциация, - сказал он. - Ведь НАТО стала бомбить Ливию [в 2011 году] после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение: объявить бесполетную зону над Ливией. Не думаю, что мы можем в очередной раз доверяться всем нашим партнерам из НАТО, что они стали бы стопроцентно соблюдать подобного рода договоренности".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИранСирияТурцияИталияРоссияЛивияЗариф, Мохаммад ДжавадХафтар, ХалифаКонте, Джузеппе
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