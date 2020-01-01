Постпред РФ в Вене выступил за дипломатические усилия по недопущению эскалации вокруг КНДР

ТАСС, 1 января. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о необходимости срочно активизировать дипломатические усилия для недопущения эскалации на Корейском полуострове.

"Тревожное развитие вокруг вопроса о денуклеаризации. Для предотвращения новых осложнений, включая обмен "рождественскими подарками", нужно срочно активизировать дипломатические усилия. Политика санкций должна, наконец, стать более разумной, как предусмотрено в резолюциях Совбеза ООН по КНДР", - написал Ульянов в Twitter.

В среду председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.

Как ранее заявляли представители КНДР, 31 декабря 2019 года истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тхэ Сон сообщил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок". Некоторые американские СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположили, что речь идет о новых ракетных испытаниях.