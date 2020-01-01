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В Кирове приостановили членство в "Единой России" депутата, стрелявшего в собак

В партии поддерживают объективное расследование инцидента

ТАСС, 1 января. Руководство кировского отделения "Единой России" приостановило членство в партии депутата заксобрания Кировской области Вячеслава Ягдарова, обвиняемого в расстреле двух собак. В партии поддерживают объективное расследование инцидента, сообщается в среду на сайте политической организации.

"Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса. Партия, со своей стороны, поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с уставом партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в "Единой России", - цитирует пресс-служба руководителя отделения Игоря Васильева.

Отмечается, что членство депутата приостановлено до соответствующего решения суда или правоохранительных органов.

В среду по факту убийства двух собак из хулиганских побуждений СК возбудил уголовное дело на Ягдарова по признакам преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"). Животные принадлежали местному жителю, который обратился в полицию.

Теги
Россия"Единая Россия"Кировская область
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