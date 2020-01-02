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Посол России нацелен на конструктивную работу с будущим правительством Австрии

Новый кабмин планируется привести к присяге 7 января

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в четверг, что нацелен на продолжение конструктивной работы с новым правительством Австрии, которое должно быть приведено к присяге в ближайшие дни.

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"Нацеливаемся на продолжение активной и конструктивной работы с новым правительством Австрии", - написал Любинский на своей странице в Facebook.

Председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер представили в четверг программу будущего коалиционного правительства Австрии. Оно будет состоять из 10 министров от консервативной АНП и четырех министров от партии "Зеленые". В соответствии с достигнутым между партиями соглашением по составу правительства, Курц вернется на пост канцлера Австрии, Коглер станет вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта. Как ожидается, первый в истории Австрии коалиционный кабмин из АНП и "Зеленых" планируется привести к присяге 7 января 2020 года.

Как говорится в рабочей программе будущего кабинета на 2022-2024 годы "Ответственность за Австрию", которая была предоставлена в распоряжение корреспондента ТАСС, правительство Курца и Коглера будет выступать за постепенное смягчение санкций в отношении России при реализации минских соглашений по Украине, а также продолжение австрийско-российского форума общественности для укрепления двусторонних отношений и общественного диалога между Австрией и Россией "Сочинский диалог".

Теги
АвстрияРоссияКурц, Себастьян
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