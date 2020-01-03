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Замглавы МИД РФ и глава временного правительства Ливии обсудили ситуацию в стране

Переговоры проходили по телефону

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и глава Ливийского временного правительства, базирующегося на востоке страны, Абдалла Тини обсудили в четверг по телефону последнее развитие событий в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ

"С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку решения всех вопросов национальной повестки дня в Ливии через налаживание инклюзивного межливийского диалога с конечной целью создания в стране единых эффективных структур государственного управления, обеспечивающих территориальную целостность и суверенитет Ливии", - отметили в министерстве.

Как сообщили в МИД РФ, разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.

Великое национальное собрание Турции (парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию. Как пояснила ранее газета Sozcu, не исключено, что на первом этапе речь пойдет о военных специалистах для обучения бойцов ливийского Правительства национального согласия (ПНС). Также, по утверждению издания, Анкара рассмотрит возможность поставки оружия, разработанного турецкими конструкторами. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных, если ПНС попросит его о помощи.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

Государственность Ливии фактически прекратила свое существование после 8-месячных бомбардировок страны силами НАТО в 2011 году. Тогда альянс поддержал повстанцев из города Бенгази, обеспечив им победу в войне против правительственных сил при помощи массированных воздушных ударов. Операция НАТО была свернута в октябре 2011 года сразу после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

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