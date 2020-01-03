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Генконсульство Австрии откроется в Петербурге

Консульский округ будет включать территорию шести регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Генеральное консульство Австрии откроется в Санкт-Петербурге по предложению МИД России и по обращению австрийской стороны для расширения гуманитарных и экономических связей. Об этом говорится в распоряжении от 27 декабря 2019 года, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Подписанным распоряжением принято решение об открытии генерального консульства Австрийской Республики в Санкт-Петербурге. Это будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией", - говорится в сообщении на сайте.

Консульский округ будет включать территорию Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.

В тексте распоряжения правительству Санкт-Петербурга рекомендовано выделить для генконсульства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Австрийской Республикой в собственность или при необходимости отвести земельные участки под их строительство в соответствии с законодательством РФ, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением дипломатов.

В марте 2019 года бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщила о намерении страны открыть представительства в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В столице Сибирского федерального округа почетное консульство открыли в сентябре.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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