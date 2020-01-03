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Кризис на Украине
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Путин и Макрон отметили важность последовательной реализации минских соглашений

Стороны дали позитивную оценку состоявшемуся между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, рассмотрели основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта и акцентировали важность последовательной реализации минских соглашений и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня и условились о продолжении контактов. Путин и Макрон также тепло поздравили друг друга с Новым годом.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел в Париже 9 декабря. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКризис на Украине
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