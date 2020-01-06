Постпред РФ в Вене заявил, что США сделали все для сокращения Ираном обязательств по СВПД

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. США сделали все, чтобы Иран сократил обязательства в рамках в Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о его ядерной программе. Об этом написал в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США сделали все возможное, чтобы вытащить Иран из СВПД и, наконец, достигли этой цели. В настоящее время Тегеран не сталкивается с какими-либо ограничениями в ядерной области (кроме тех, которые установлены ДНЯО). Это именно то, чего Вашингтон хотел достичь?", - написал Ульянов.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.