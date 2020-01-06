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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред РФ в Вене заявил, что США сделали все для сокращения Ираном обязательств по СВПД

В настоящее время Тегеран не сталкивается с какими-либо ограничениями в ядерной области, отметил Михаил Ульянов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. США сделали все, чтобы Иран сократил обязательства в рамках в Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о его ядерной программе. Об этом написал в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"США сделали все возможное, чтобы вытащить Иран из СВПД и, наконец, достигли этой цели. В настоящее время Тегеран не сталкивается с какими-либо ограничениями в ядерной области (кроме тех, которые установлены ДНЯО). Это именно то, чего Вашингтон хотел достичь?", - написал Ульянов.

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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