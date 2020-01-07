Путин направил Курцу поздравление с вступлением в должность канцлера Австрии

ВЕНА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу телеграмму с поздравлением по случаю присяги нового австрийского правительства. Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"В адрес Федерального канцлера Австрийской Республики Себастьяна Курца передана поздравительная телеграмма президента Российской Федерации В. В. Путина по случаю вступления в должность. В ее тексте, в частности, отмечается: "Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе", - указал посол в Facebook.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и партии "Зеленые". Лидер АНП Себастьян Курц стал австрийским канцлером, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.