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Эксперт: визит Путина в Дамаск демонстрирует сильную позицию России

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что совпадение поездки президента России в арабскую республику с нарастающей напряженностью в регионе производит сильный эффект и "впечатляет"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Сирию на фоне роста нестабильности и напряженности в ближневосточном регионе демонстрирует полную уверенность российского лидера в своей позиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Эксперт подчеркнул, что визиты на высшем уровне всегда готовятся сильно заранее, но совпадение поездки Путина в арабскую республику с нарастающей напряженностью в регионе производит сильный эффект и "впечатляет". "На фоне совершеннейшего раздрая по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, от Ливии до Ирана, Путин летит в еще недавно в самую что ни на есть горячую точку, вокруг которой все происходило, тем самым демонстрируя в общем полную уверенность в себе и в том, что он делает. Поскольку этим никто сейчас не может похвастаться - уверенностью и пониманием - с точки зрения политического эффекта, это очень впечатляюще", - отметил политолог.

Примечательно, что российский лидер встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом накануне визита в Стамбул, где ему предстоит принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", а также провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "То, что президент [России Владимир Путин] счел необходимым предварить поездку к Эрдогану беседой с Асадом, должно демонстрировать, что какие бы отношения ни складывались с Турцией, Сирия является приоритетным, опорным партнером, и все должны это понимать, в том числе и Эрдоган, который к Асаду относится сейчас совсем по-другому", - указал Лукьянов.

Гарант порядка

Комментируя то, как могут расценить рождественский визит президента РФ в Дамаск с учетом жесткой, на грани объявления войны, полемики Вашингтона и Тегерана после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, эксперт призвал не предаваться предположениям и спекуляциям о российских планах в случае нового конфликта на Ближнем Востоке, но тем не менее указал, что "Россия не может остаться в стороне, потому что она уже там".

Лукьянов напомнил о значительном российском военном присутствии в Сирии, ее вовлеченности в различные процессы региона, как урегулирование в Ливии, так и инициативы по созданию архитектуры безопасности в зоне Персидского залива. "Россию связывают сложные и неоднозначные, но очень тесные отношения с двумя ключевыми странами - Ираном и Турцией. Естественно, Россия никуда деться от происходящего там не может, другое дело - что именно она там будет делать. На фоне того, что мы видим в последние несколько дней, Россия выглядит как твердыня стабильности и гарант хоть какого-то порядка в отличие от всех остальных, которые, в общем-то, двигаются в несколько обратном направлении", - продолжил аналитик.

Важным политическим и дипломатическим достижением России Лукьянов назвал то, что Москве "удается сохранять деловые отношения практически со всеми, даже с жестко противостоящими друг другу силами". "Это удивительно и крайне необычно, но тем не менее России это удается. Посмотрим, что будет сейчас, когда ситуация переживает явный стремительный рост напряжения", - заключил эксперт.

Путин в Дамаске

Ранее во вторник российский лидер прибыл с визитом в Дамаск. Он посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, где его встретил Асад. Президенты заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, после чего состоялись двусторонние переговоры. Как заявили в Кремле, программа визита также предусматривает посещение президентом еще нескольких объектов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссия
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Российская военная авиация обеспечила безопасность во время визита Путина в Дамаск
Ранее российский лидер провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом
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