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Российская военная авиация обеспечила безопасность во время визита Путина в Дамаск

Ранее российский лидер провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом

ДАМАСК, 7 января. /ТАСС/. Безопасность во время визита президента России Владимира Путина в Дамаск помогали обеспечивать российские военные. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.

"Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су", - рассказал, в частности, Песков.

Путин прибыл в Дамаск с визитом ранее во вторник. Он посетил командный пункт ВС РФ, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, проехал по Дамаску, побывал в православной Церкви святой Девы Марии, а также в одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов.

Как сообщил Песков, экскурсию для главы государства вместе с Асадом провел директор музея мечети. В частности, Путину показали одну из святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя, одинаково почитаемую как у христиан, так и мусульман. В церкви Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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