Эксперт: главным местом в выступлении Трампа являются слова о НАТО на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Призыв президента США Дональда Трампа в отношении НАТО занять более активную позицию на Ближнем Востоке стал центральным пунктом его заявления по Ирану. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Главное, что прозвучало в его речи, - США на Ближнем Востоке делать нечего. Якобы он им не нужен, а вот НАТО пусть разбирается. Это смешно, потому что НАТО как раз последние дни, как испуганные лани, разбежались. Но сам факт того, что Трамп об этом говорит, снова подчеркнул свою главную мысль - Америка самодостаточная, очень сильная, но эту силу применять не надо, достаточно того, что она есть", - сказал политолог.

По его словам, Трампу свойственна скорее громогласная полемика, нежели реальные военные шаги, поэтому "в этом смысле ликвидация иранского генерала [занимавшего должность командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)] Касема Сулеймани была нетипична".

Аналитик отдельно подчеркнул, что глава Белого дома указал на отсутствие жертв среди граждан США и минимальный ущерб в результате ударов по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля в Ираке. "С его слов, Иран ничего не смог, а раз он ничего не смог, то и незачем отвечать", - пояснил Лукьянов.

По мнению политолога, важно, что своим аккуратным ответным ударом по американским объектам иранцы не спровоцировали Вашингтон на новые акции. "Трамп фактически сказал, что военного продолжения не будет, потому что Иран никакого урона не нанес", - отметил он.

Давление продолжится

Несмотря на то, что речь президента США отмела возможность реального вооруженного конфликта, на этом противостояние Вашингтона и Тегерана не завершилось, обратил внимание политолог. "Если Иран не продолжит военных шагов, то данный инцидент, начатый убийством Сулеймани, можно считать исчерпанным, что, естественно, не означает прекращение борьбы. Она продолжится, и меры давления и удушения Ирана будут усугубляться, но военных последствий не будет", - указал он.

Остается открытым вопрос о степени жесткости американского финансово-экономического давления на Тегеран. Эксперт выразил мнение, что оно будет усугубляться и дальше. "Для Ирана это очень тяжелое бремя, но Иран живет с этим давно и так или иначе адаптируется", - добавил Лукьянов.

Кворума нет

Комментируя перспективы проамериканской военной коалиции в зоне Персидского залива, Лукьянов выразил уверенность, что ее уже не собрать. "С коалицией сейчас будет все совсем плохо, потому что европейские союзники, бедняжки, мечутся, как угорелые, не знают, куда кинуться. Они, с одной стороны, боятся американцев, боятся, как показало недавнее заседание НАТО, сказать открыто, что они не согласны с их действиями, и делают обтекаемые заявления с выражением понимания причин и мотивов США, а с другой, - уклончиво осуждают действия Соединенных Штатов", - уточнил эксперт.

Без США не получится

Политолог также обратил внимание на то, что Трамп в своем обращении коснулся темы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранского ядерной программе. "Президент сказал, что СВПД прекратил свое существование и надо бы всем остальным это признать. Остальные ведь участники продолжают делать вид, что соглашение можно сохранить. Трамп указал на то, что без США это все не будет работать", - заключил Лукьянов.