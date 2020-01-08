Эксперт: выступление Трампа стало попыткой снизить напряженность вокруг США и Ирана

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа направлено на то, чтобы снизить напряженность в регионе и избежать прямого военного противостояния с Ираном. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

Американский лидер, выступая в среду в Белом доме, заявил о готовности к миру с Ираном, а также сообщил, что граждане США не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке. При этом Трамп пообещал ввести новые жесткие санкции против Тегерана.

"Обращение Трампа, хотя и насыщено угрозами и воинственными заявлениями, но в целом его можно интерпретировать как попытку выйти из ситуации военного конфликта, которая сложилась между Ираном и США, - сказал Долгов. - Это наиболее продуктивный для Вашингтона выход из сложившейся ситуации, поскольку и в самих США, в Конгрессе, высказывались за то, чтобы снизить накал противостояния с Ираном, и во многих городах США прошли антивоенные демонстрации. Если представить, что было бы продолжение нагнетания этой напряженности, то тогда должен был быть военный удар США по Ирану".

При этом, обратил внимание эксперт, если бы ситуация перешла в военный конфликт, то в него были бы вовлечены союзники Вашингтона в регионе, в первую очередь - Израиль и Саудовская Аравия, что привело бы к серьезному увеличению числа жертв. По мнению аналитика, сдерживающим фактором для американского руководства стало то, что европейские союзники США не поддержали агрессивные действия Вашингтона в Ближневосточном регионе.

"Возможно, Трамп ожидал, что убийство [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема] Сулеймани станет сигналом к широким протестным манифестациям в Иране, но этого не произошло, - добавил собеседник агентства. - Это тоже резон того, что, хотя американский лидер и выступил с таким угрожающим заявлением, но это все же не объявление войны".

Победа Тегерана

По мнению Долгова, отказ Трампа от дальнейшей военной эскалации конфликта будет расценен иранским руководством как слабость американского лидера и Тегеран использует это для того, чтобы объявить о своей победе в сложившейся кризисной ситуации. В то же время, указал собеседник, Тегеран трезво оценивает ситуацию и понимает, что военная победа в конфликте с США и их союзниками невозможна.

"В случае войны, безусловно, Иран потерял бы очень много, и встал бы вопрос его существования как государства, - продолжил эксперт. - Хотя локальные обмены ударами и радикальные действия группировок, поддерживающих Иран, возможны, но крупномасштабного конфликта ожидать не стоит".

Роль НАТО в регионе

Эксперт отметил, что союзники США по НАТО вряд ли активно отзовутся на призыв президента США нарастить участие в ближневосточных делах, поскольку сами они заинтересованы в сотрудничестве с Ираном. "Ряд союзников США могут откликнуться на этот призыв. Однако главные европейские державы - Германия, Франция - хотя в какой-то степени могут ответить на это, но им не нужно противостояние с Ираном. Более того, они выступают за сотрудничество с Тегераном, это выгодно их компаниям", - сказал Долгов.

По мнению эксперта, слова Трампа о том, что США "не нужна ближневосточная нефть", - не более чем "пропагандистские заявления" и ответ на существующую в международном общественном мнении идею о том, что Вашингтон затевает конфликты в регионе ради экономической экспансии и доступа к нефтяным ресурсам.