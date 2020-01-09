Косачев считает, что войны между США и Ираном в обозримом будущем не будет

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ирану и США удалось разорвать взаимный круг обвинений в агрессии, и войны между этими странами в ближайшем будущем не будет. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет - ни в ядерном, ни в обычном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии. Самое главное - произошло своего рода "обнуление" претензий, когда каждая из сторон считает себя победителем, каждая оставила за собой "последнее слово" и каждая анонсировала свои возможные последующие действия только как "вынужденный и пропорциональный ответ" на действия оппонента", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас "начинается новая игра - "кто первый моргнет", которая в любом случае, как считает сенатор, лучше новых авиаударов и атак на посольства. "Отдельная часть этой игры - "ядерная сделка", которую Вашингтон будет как ни в чем ни бывало пытаться реанимировать на своих условиях, хотя Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах", - уверен Косачев.

Он отметил, что, несмотря на уничтожение одного из главных лиц во властной иерархии страны и взрывную реакцию общества на агрессию, Тегеран повел себя в высшей степени цивилизованно и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну. "Подозреваю, что американские ястребы делали ставку именно на то, что пойдут ответные атаки на базы и посольства США и их союзников по всему миру, взрывы смертников и захваты заложников, что лишь подтвердит инкриминируемый Вашингтоном "террористический" характер иранского государства и точно сделает хотя бы дальнейшие боевые действия США в отношении этой страны легитимными. Не произошло", - заметил глава международного комитета Совфеда.

Сенатор подчеркнул, что Иран не является террористическим государством, эта страна самообороняется, "что и было в этой в высшей степени критической ситуации исчерпывающим образом подтверждено".

Позиции США пошатнулись

Вместе с тем парламентарий констатировал, что позиции США в регионе пошатнулись "и они уже не будут эксклюзивными и определяющими". Он предположил, что для американского лидера Дональда Трампа удар по командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касему Сулеймани казался поначалу прекрасным началом избирательной кампании 2020 года, "однако дальше что-то пошло не так". И это что-то, по мнению Косачева, отразилось "в колоссальном сплочении иранской нации вокруг казавшегося еще накануне ослабленным высшего руководства в Тегеране, в единогласно принятом решении парламента Ирака разорвать военное сотрудничество с США, в отсутствии единогласного "одобрям-с" со стороны союзников по НАТО и их сворачивании собственной активности в регионе". Также, по словам парламентария, это отразилось и в жесткой оппозиции трамповской атаке со стороны значительной части американского истеблишмента и общества.

В сложившейся ситуации, как полагает Косачев, так называемый Запад в лице НАТО "получил от США чувствительную пощечину". "Выяснилось, что все разговоры о коллективной защите от общих военных и террористических угроз, о коллективной ответственности за происходящее в мире для Вашингтона не более чем пряник, когда не хочется пользоваться кнутом. Тот факт, что удар по Ираку/Ирану никоим образом не согласовывался США с союзниками по НАТО, поставил их постфактум в весьма глупое положение. Возможно, я что-то пропустил, но гробовое молчание в эти дни лично канцлера Германии [Ангелы] Меркель и лично президента Франции [Эмманюэля] Макрона мне представляется весьма многозначительным явлением с долгоиграющими последствиями", - отметил сенатор.

Он также назвал в высшей степени символичными в эти дни визиты президента РФ Владимира Путина в Сирию и в Турцию. "Они планировались в собственной логике и своим (нашим) чередом, но удивительным и весьма наглядным образом еще раз продемонстрировали наличие у России, в отличие от США, собственной созидательной и конструктивной программы действий в регионе, лишенной эмоций и конъюнктуры, рассчитанной на стратегическую перспективу, а не на избирательные циклы", - отметил Косачев.

Парламентарий выразил уверенность в том, что эта разница хорошо заметна и должным образом прочитывается на Ближнем и Среднем Востоке. "А потому у России нет в этом регионе ни одного непримиримого противника, а партнеров становится все больше. Иран, Ирак и Турция, равно как и Израиль, Саудовская Аравия и Катар - среди них, как бы это ни выглядело парадоксальным из Вашингтона. Но дело в том, что мы работаем на себя и на многополярность мира, а не на США и их союзников по миру однополярному", - добавил Косачев.

В целом он сравнил события первых дней 20-х годов XXI века на Ближнем Востоке с землетрясением и по неожиданности произошедшего, и по непредсказуемости последствий. При этом он выразил уверенность, что "в ближайшее время повторных толчков не последует" и охарактеризовал это как "однозначно хорошую новость". "В любом случае, пока можно выдохнуть с облегчением", - заключил парламентарий.