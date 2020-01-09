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Лавров проведет большую пресс-конференцию 17 января

Глава МИД России подведет итоги работы за 2019 год и ответит на вопросы журналистов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 17 января большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Как сообщили в российском дипведомстве, на пресс-конференцию, которая пройдет в пресс-центре центрального здания МИД, приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 10:00 по московскому времени.

По традиции глава МИД России не только подведет итоги работы за прошедший год, но и ответит на вопросы журналистов по таким острым темам, как ситуация на Украине, в Сирии, в Ближневосточном регионе, а также в российско-американских отношениях.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет вестись на сайте МИД РФ на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных страницах дипведомства в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и Periscope.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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