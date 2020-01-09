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Глава МИД ПНС Ливии приветствовал итоги встречи Путина и Эрдогана в Стамбуле

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Тахер Сияла в телефонном разговоре со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым приветствовал итоги прошедшей в Стамбуле встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на задачу скорейшего урегулирования ливийского кризиса. В этом контексте Мухаммед Сияла приветствовал итоги прошедшей 8 января в Стамбуле российско-турецкой встречи на высшем уровне", - сообщили в дипведомстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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