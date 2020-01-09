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Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву

Дебора Броннерт вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Новый посол британского диппредставительства Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице посольства Великобритании в РФ в Facebook.

"Новый назначенный посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Россию и вскоре вручит верительные грамоты министерству иностранных дел, а затем и президенту России", - говорится в тексте сообщения.

Как отметили в диппредставительстве, Броннерт уже работала в Москве в середине 2000-х годов в качестве советника по вопросам экономики и торговли, а до нынешнего назначения занимала пост генерального директора по экономическим и глобальным вопросам в МИД Великобритании и попечителем Британского Совета.

Ранее должность посла занимал Лори Бристоу.

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