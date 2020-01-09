В Думе считают ангажированным большинство Сейма, принявшее резолюцию о Второй мировой

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Резолюция Сейма Польши с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны показывает ангажированность большинства нижней палаты польского парламента, которое не признает исторические факты и пытается пересмотреть итоги войны. Об этом заявил ТАСС в четверг первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Этот печальный факт лишний раз подчеркивает, что большинство парламентское в польском Сейме представляют абсолютно ангажированные люди, которые не считаются с историческими реалиями и игнорируют исторические факты. Делается это, как правило, либо по глупости (но вряд ли люди, представленные в столь высоком органе, являются недалекими по своему интеллекту), либо из корыстных соображений, то есть из каких-то политических целей. В данном случае я усматриваю второе обстоятельство", - сказал он.

Депутат выразил мнение, что Польша активно участвует в процессе пересмотра событий Второй мировой войны и ее исторических оценок. По словам Новикова, это тем более печально с учетом того, что сама Польша понесла серьезные жертвы в результате гитлеровской агрессии.

"Тем важнее для польских политиков объективно оценивать ситуацию и понимать, что игры с дьяволом ничем хорошим не заканчиваются. То, что игры с дьяволом были свойственны их предшественникам в 30-х годах прошлого века, - это совершенно очевидно. Именно эти игры многих политиков западных стран, европейских стран... привели к тому, что Сталину, дабы хотя бы на какой-то промежуток времени обезопасить наши границы и отодвинуть войну с Германией, осуществить перевооружение армии, пришлось пойти на переговоры с ней. Но, в отличие от некоторых польских лидеров того времени, Сталин никогда с Гитлером не встречался и за одним столом переговоров не сидел", - заключил депутат.

В четверг польский Сейм принял резолюцию, в которой депутаты выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как сообщается на официальном сайте нижней палаты польского парламента, "Сейм Польши осуждает провокационные и не соответствующие правде высказывания представителей высших органов власти РФ, пытающихся возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны". В принятой резолюции депутаты Сейма выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе. Резолюция не влечет за собой никаких последствий и носит декларативный характер.