Лавров: РФ надеется укрепить сотрудничество с Антигуа и Барбудой в многостороннем формате

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает на укрепление российско-антигуанского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме коллеге из Антигуа и Барбуды Эверли Полу Чету Грину по случаю 30-летия со дня установления дипотношений между двумя странами. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте МИД РФ.

"Сергей Лавров выразил уверенность, что основанное на общей приверженности международному праву и делу построения более справедливого полицентричного мироустройства российско-антигуанское сотрудничество будет и впредь укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на благо народов наших стран", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В свою очередь антигуанский министр подчеркнул высокую ценность отношений с Россией, носящих неизменно дружественный и теплый характер, отметили в МИД РФ. "Об успешном развитии двусторонних связей свидетельствует вступление в силу Соглашения об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, расширение контактов между людьми, в том числе в рамках соответствующей российской стипендиальной программы", - добавили в министерстве.