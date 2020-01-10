{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД РФ вернул без рассмотрения Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, такое решение принято в связи с "отсутствием оснований для протеста"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению президентом России Владимиром Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов РФ ввиду отсутствия оснований для протеста. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Спецпроект на тему
Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ призвали "украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации".

Президент России в четверг с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Во время маневров проводились ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Рябков: Россия считает полезным посредничество Японии в переговорах Ирана и США
Политика максимального давления на Тегеран со стороны Вашингтона не принесет результатов, отметил замглавы МИД РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС