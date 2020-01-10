МИД РФ вернул без рассмотрения Украине ноту протеста по посещению Путиным Крыма

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вернуло украинской стороне ноту протеста по посещению президентом России Владимиром Путиным проходивших в Крыму учений Северного и Черноморского флотов РФ ввиду отсутствия оснований для протеста. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста. Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ призвали "украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации".

Президент России в четверг с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Во время маневров проводились ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".