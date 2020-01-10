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Путин обсудил с президентом Египта пути мирного разрешения кризиса в Ливии

Стороны считают необходимым наращивание международных усилий в целях разрешения ситуации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси пути разрешения кризиса в Ливии с учетом принятого в Стамбуле 8 января совместного заявления лидеров России и Турции.

"Выражено мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта", - сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

В свою очередь официальный представитель главы арабской республики Бассам Рады сообщил, что во время беседы с российским лидером президент Египта подтвердил твердую позицию его страны в отношении "необходимости положить конец масштабам незаконного иностранного вмешательства в ливийские дела, что отрицательно сказывается на всех аспектах этой проблемы, подрывая усилия по достижению безопасности и стабильности в Ливии".

В совместном заявлении лидеров России и Турции, принятом в Стамбуле, Путин и ас-Сиси призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января. "Президенты Эрдоган и Путин призвали к прекращению огня в Ливии, которое должно вступить в силу в 00:00 12 января", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам российско-турецкой встречи на высшем уровне.

Кроме того, лидеры России и Египта обсудили обстановку в Сирии и регионе Персидского залива, а также двусторонние отношения. "Рассмотрены также другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива", - сообщает пресс-служба.

Путин и ас-Сиси затронули и вопросы двусторонних отношений, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики. "Подтвержден настрой на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия", - подчеркивается в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияЕгипетРоссияЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп Тайип
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