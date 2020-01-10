Вице-спикер СФ Умаханов 14 января встретится с послом Ирана в России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов проведет 14 января встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Встреча пройдет в здании Совета Федерации.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января, когда в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.