Россия на переговорах в Токио подтвердила неприятие создания сегмента ПРО США в Азии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел в пятницу консультации по стратегической стабильности с японским коллегой Такэо Мори, в ходе которых с российской стороны было подтверждено неприятие формирования азиатского сегмента глобальной ПРО США и выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения", - сообщили в дипведомстве.

"Обсуждены взаимные озабоченности в сфере безопасности. С российской стороны подтверждено неприятие формирования азиатского сегмента глобальной ПРО США и выхода Вашингтона из ДРСМД. Затронуты также проблемы, связанные с ситуацией вокруг Ирана, положением дел в зоне Персидского залива, обстановкой на Корейском полуострове, выстраиванием комплексной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в МИД.

Как отметили в министерстве, консультации прошли в откровенном ключе.

В МИД РФ указали, что стороны условились провести следующий раунд переговоров в России. "Сроки будут согласованы дополнительно по дипломатическим каналам", - добавили в дипведомстве.